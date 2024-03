Exposition de photos Bibliothèque Municipale Maël-Carhaix, vendredi 5 avril 2024.

Exposition de photos de Guillemette Clément

Du 5 au 27 avril 2024, de 10h à 12h.

À la bibliothèque de Maël-Carhaix.

« J’ai pris le parti de regarder et de présenter ce qui est beau dans mon environnement. J’aime l’image, je la crée avec la photo et la peinture et ce goût pour ces deux arts me porte à capturer avec mon appareil photo des visions qui ont un intérêt pictural. L’eau est un peintre extraordinaire quand un œil distingue ses créations, j’essaie de lui rendre cet aspect. Je photographie depuis très longtemps, l’appareil photo est le complice de mon œil ,ensemble nous parcourons la Bretagne et un peu partout où mes pas me mènent. Mes photos sont tirées sur toile, aluminium, papier ou plexi suivant la demande et le sujet. »

Org. Le chaudron des arts .

Bibliothèque Municipale 5 Place du Centre

Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne contact@chaudron-des-arts.com

