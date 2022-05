Exposition de photos : face au vent du monde Thann, 4 juin 2022, Thann.

Exposition de photos : face au vent du monde Thann

2022-06-04 08:00:00 – 2022-09-03 20:00:00

Thann Haut-Rhin Thann

Cette exposition propose une traversée subjective de l’œuvre de Bernard Plossu, à partir d’une sélection de photos réalisées dans des déserts et lors de randonnées en haute montagne. Expérience physique et métaphysique, le désert américain est avant tout une rencontre avec l’immensité. Espace de silence et de méditation, le désert est aussi, en Afrique, un lieu de rencontre avec les Touaregs, nomades Peuls et Bororos qui se déplacent avec leurs troupeaux.

+33 3 89 38 53 00

Thann

