Exposition de photos: Didier Fasensieus et Pierre Devin Bayonne, 14 février 2022, Bayonne.

Exposition de photos: Didier Fasensieus et Pierre Devin Galerie des Corsaires 16 Rue Pontrique Bayonne

2022-02-14 15:00:00 – 2022-02-26 19:00:00 Galerie des Corsaires 16 Rue Pontrique

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Photographe amateur né à Bayonne, Didier Fasensieux fait ses premiers pas dans la photographie argentique, alors qu’il est étudiant, dans les années 70. En 2017, après de longues années sans pratiquer, il remet le pied à l’étrier, numérique cette fois. Ses portraits d’artistes en noir et blanc, dans un style inspiré du cinéma des années 30, remportent un franc succès. En 2019, il expérimente la photographie couleur de paysage et découvre la technique de la longue exposition. Il s’aventure sur ce terrain, où le temps et la lumière offrent de nouveaux espaces de liberté et d’inspiration, une sensation de plénitude, où la douceur et le minimalisme des images révèlent le vrai reflet des ressentis. Ses créations photographiques contribuent à façonner un monde serein avec lequel on se sent en harmonie.

+33 6 46 46 79 91

Galerie des corsaires

Galerie des Corsaires 16 Rue Pontrique Bayonne

