Rumilly Espace expositions du Quai des Arts Haute-Savoie, Rumilly Exposition de photos d’Henry Tracol au quai des Arts Espace expositions du Quai des Arts Rumilly Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Rumilly

Exposition de photos d’Henry Tracol au quai des Arts Espace expositions du Quai des Arts, 18 septembre 2021, Rumilly. Exposition de photos d’Henry Tracol au quai des Arts

Espace expositions du Quai des Arts, le samedi 18 septembre à 10:00

Henry Tracol (1925-2019) était comme il aimait lui-même à se définir un « Rumillien de cœur ». Photographe, homme de lettres, correspondant de presse, cinéaste, élu au sein du Conseil municipal de Rumilly, responsable associatif, fervent défenseur du monde paysan, ses multiples activités lui ont surtout permis, tout au long de sa vie, d’aller à la rencontre des autres. Ses photographies offrent un précieux témoignage de la réalité de la vie quotidienne de la deuxième moitié du XXe siècle à Rumilly. L’exposition proposée à l’espace expositions du Quai des Arts de Rumilly vous en propose une sélection de quelques photos parmi les 150 000 clichés qu’il a réalisés tout au long de sa carrière. Ces photos invitent à réfléchir sur les mutations de la société et de la ville dans la seconde moitié du 20e siècle. Tout public.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque, accueil dans le respect des conditions sanitaires.

Sélection de quelques clichés noir et blanc du photographe rumillien Henry Tracol, témoignant de la réalité de la vie quotidienne de la deuxième moitié du XXe siècle à Rumilly. Espace expositions du Quai des Arts Place d’Armes 74150 Rumilly Rumilly Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Rumilly Autres Lieu Espace expositions du Quai des Arts Adresse Place d'Armes 74150 Rumilly Ville Rumilly lieuville Espace expositions du Quai des Arts Rumilly