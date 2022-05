Exposition de photos de Sophie Porquet / Festival “La semaine acadienne 2022” Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Catégories d’évènement: 14470

Courseulles-sur-Mer

Exposition de photos de Sophie Porquet / Festival “La semaine acadienne 2022” Courseulles-sur-Mer, 1 août 2022, Courseulles-sur-Mer. Exposition de photos de Sophie Porquet / Festival “La semaine acadienne 2022” Salon de thé “Les petits curieux” 31 rue Gustave Canet Courseulles-sur-Mer

2022-08-01 – 2022-08-31 Salon de thé “Les petits curieux” 31 rue Gustave Canet

Durant plusieurs années, Sophie Porquet, membre du club Focalise 14 , a été l'une des photographes du festival "La semaine acadienne". Alors qu'elle est tragiquement décédée fin 2021, nous lui rendrons hommage à travers cette exposition de ses plus belles photos.

