Exposition de photos de rue réalisées par Matthieu CHENU Médiathèque Eugène Delacroix Saint Maurice, samedi 16 mars 2024.

Du samedi 16 mars 2024 au samedi 06 avril 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Exposition de photographies de rue, prises dans la capitale.

J’ai découvert la photographie grâce à la capitale, ses monuments, ses avenues… Petit à petit, l’être humain a pris une place prépondérante dans mes compositions et la « photo de rue » s’est imposée à moi. J’arpente Paris, à la rencontre de ces petits moments de vie, de ces choses insignifiantes sur lesquelles nul ne s’attarde. Je ne cherche pas forcément à entrer en contact avec toutes ces personnes que je photographie, elles sont dans leur vie, dans leur bulle. Parfois elles me voient, parfois des conversations s’engagent, parfois j’en tire quelques portraits et la satisfaction d’une belle rencontre. Admirateur de Cartier-Bresson, Vivian Maier, Doisneau, Robert Franck et bien d’autres encore, le noir et blanc s’est imposé à moi comme une évidence.

Médiathèque Eugène Delacroix 29, rue du Maréchal Leclerc 94410

Contact : https://www.ville-saint-maurice.com/140-1829/fiche/exposition-matthieu-chenu.htm +33682173137 https://www.ville-saint-maurice.com/140-1829/fiche/exposition-matthieu-chenu.htm

Matthieu CHENU Pique nique au Bassin de l’Arsenal, Bastille