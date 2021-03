Lanouaille Lanouaille Dordogne, Lanouaille Exposition de photos de Nolvenn Le Goff Lanouaille Catégories d’évènement: Dordogne

Lanouaille

Exposition de photos de Nolvenn Le Goff, 9 mars 2021-9 mars 2021, Lanouaille. Exposition de photos de Nolvenn Le Goff 2021-03-09 – 2021-03-31

Lanouaille Dordogne Lanouaille Les horaires d’ouverture des médiathèques du réseau ont été quelques peu modifiés compte tenu du contexte sanitaire actuel.

Horaires d’ouverture :

Mardi : 10h-12h30

Mercredi : 10h-12h30 14h-17h30

Vendredi : 14h-17h30

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Lanouaille Autres Lieu Lanouaille Adresse Ville Lanouaille