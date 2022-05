exposition de photos de Florent PINSAULT et de Félix SOUFFLET Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Trojan-les-Bains

exposition de photos de Florent PINSAULT et de Félix SOUFFLET Saint-Trojan-les-Bains, 18 juillet 2022, Saint-Trojan-les-Bains. exposition de photos de Florent PINSAULT et de Félix SOUFFLET Rue de la république ET Rond point de la poste Quai Antony Dubois Saint-Trojan-les-Bains

2022-07-18 – 2022-07-31 Rue de la république ET Rond point de la poste Quai Antony Dubois

Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime Félix et Florent vous invitent dans leur studio ambulant de photographie au collodion humide, procédé de 1851. ils proposent de vous tirer le portrait sur plaque de verre Rue de la république ET Rond point de la poste Quai Antony Dubois Saint-Trojan-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Trojan-les-Bains Autres Lieu Saint-Trojan-les-Bains Adresse Rue de la république ET Rond point de la poste Quai Antony Dubois Ville Saint-Trojan-les-Bains lieuville Rue de la république ET Rond point de la poste Quai Antony Dubois Saint-Trojan-les-Bains Departement Charente-Maritime

exposition de photos de Florent PINSAULT et de Félix SOUFFLET Saint-Trojan-les-Bains 2022-07-18 was last modified: by exposition de photos de Florent PINSAULT et de Félix SOUFFLET Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains 18 juillet 2022 Charente-Maritime Saint-Trojan-les-Bains

Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime