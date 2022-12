EXPOSITION DE PHOTOS DE CATHY LAPORTE Bussang Bussang Bussang Catégories d’évènement: Bussang

2023-01-04 – 2023-03-07

Cathy Laporte, originaire de Thiéfosse, arpente depuis 40 années les sentiers et chemins dans l'espoir de dénicher un paysage authentique ou une ferme traditionnelle vosgienne. Son travail rend hommage aux paysans qui ont façonné nos contrées, à leur travail ainsi qu'à la rudesse et la simplicité de leur vie. Elle présente ses plus beaux clichés dans le cadre d'une exposition de photos au coeur du restaurant du casino.

