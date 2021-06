Conteville Ancien presbytère Conteville, Eure Exposition de photos dans l’ancien Presbytère de Conteville Ancien presbytère Conteville Catégories d’évènement: Conteville

Eure

Exposition de photos dans l’ancien Presbytère de Conteville Ancien presbytère, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Conteville. Exposition de photos dans l’ancien Presbytère de Conteville

Ancien presbytère, le samedi 18 septembre à 14:00

La commune de Conteville organise un concours photo sur le thème « nature insolite ou remarquable ». Les photos des participants seront exposées dans l’ancien presbytère La commune de Conteville ouvrira son ancien presbytère pour accueillir une exposition photo Ancien presbytère 27210 Conteville Conteville Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Conteville, Eure Étiquettes évènement : Autres Lieu Ancien presbytère Adresse 27210 Conteville Ville Conteville lieuville Ancien presbytère Conteville