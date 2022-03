Exposition de photos animalières et de Nature Salle polyvalente Pierre Vieillart Ouzouer-sur-trezee Catégorie d’évènement: Ouzouer-sur-Trézée

Exposition de photos animalières et de Nature Salle polyvalente Pierre Vieillart, 18 mars 2022, Ouzouer-sur-trezee. Exposition de photos animalières et de Nature

du vendredi 18 mars au dimanche 20 mars à Salle polyvalente Pierre Vieillart

Le collectif de photographes animaliers et Nature Phot’Ouzouer et le comité des fêtes organise cette 10e édition autour du thème de la photo animalière et de Nature. Martine Propice, installée en Limousin, en sera l’invité d’honneur. Elle décline à sa manière le monde minuscule, à nos pieds avec grâce et poésie : décors féériques naturels, insectes, fleurs et champignons… Une animation est programmée le samedi 19 mars à 20h30 où Martine propice vous expliquera sa technique particulière de prise de vue qui sera complétée par le collectif Phot’Ouzouer. Exposition du collectif Phot’Ouzouer autour de la photo animalière et de nature avec en invitée d’honneur Martine Propice Salle polyvalente Pierre Vieillart Rue Saint-Roch, Ouzouer-sur-trezee Ouzouer-sur-trezee

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T08:30:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T08:30:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-20T08:30:00 2022-03-20T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ouzouer-sur-Trézée Autres Lieu Salle polyvalente Pierre Vieillart Adresse Rue Saint-Roch, Ouzouer-sur-trezee Ville Ouzouer-sur-trezee lieuville Salle polyvalente Pierre Vieillart Ouzouer-sur-trezee

Salle polyvalente Pierre Vieillart Ouzouer-sur-trezee https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouzouer-sur-trezee/

Exposition de photos animalières et de Nature Salle polyvalente Pierre Vieillart 2022-03-18 was last modified: by Exposition de photos animalières et de Nature Salle polyvalente Pierre Vieillart Salle polyvalente Pierre Vieillart 18 mars 2022 Ouzouer-sur-trezee Salle polyvalente Pierre Vieillart Ouzouer-sur-trezee

Ouzouer-sur-trezee