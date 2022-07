Exposition de photos anciennes Barèges, 8 juillet 2022, Barèges.

Exposition de photos anciennes

2022-07-08 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-31 18:00:00 18:00:00

Vente, en avant-première, du timbre Tourmalet le vendredi 8 et le samedi 9 juillet. À partir du 11 juillet, il sera vendu dans tous les bureaux de poste de France et toutes les Agences Postales Communales des Hautes-Pyrénées : Barèges, Luz-Saint-Sauveur, Gavarnie, Gèdre, Pierrefitte-Nestalas, Argelès-Gazost, Cauterets, Arrens-Marsous, Aucun et Arras-en-Lavedan.

Exposition de photos anciennes proposée par le Groupement Philatélique des Pyrénées dans le cadre de l’émission du timbre poste Tourmalet.

+33 5 62 92 16 00

