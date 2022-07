Exposition de photos « Abeilles et pollinisateurs » Saint-André-de-Cubzac, 6 juillet 2022, Saint-André-de-Cubzac.

Exposition de photos « Abeilles et pollinisateurs »

2022-07-06 – 2022-09-02

EUR Caroline Mazères, Rotary Club, Hélène Richet, Abeille Cubzaguaise, Marie Balthazar et Jean-Marie Guillet, 100% Objectif et les membres de leurs associations ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition de photos « Abeilles et pollinisateurs » le mercredi 6 juillet à 19h30 au Château Robillard.

Résultat d’une année de collaboration inter associative, l’exposition « Abeilles et Pollinisateurs » sera visible dans le parc du château Robillard de Saint-André-de-Cubzac du 6 juillet au 2 septembre.

Elle est composée de 23 photos d’abeilles, bourdons, papillons et autres insectes pollinisateurs qui vivent dans le parc de Robillard et dans les alentours.

Cette exposition est financée par le Rotary International et réalisée par les photographes de 100% Objectif « les passionnés de photos ».

