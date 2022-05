Exposition de photos, 22 juin 2022, .

Exposition de photos

2022-06-22 – 2022-07-02

Exposition photos, par l’Association Léhon Art et Culture

L’association Léhon Audio Photoclub présentera une exposition photos dont les deux thèmes explorés seront :

– Scènes de vie

Après deux années d’activité réduite, nous avons besoin tous et toutes de célébrer la vie qui renaît : des artisans au travail aux enfants qui jouent en plein-air, en passant par les marchés, le théâtre de rue et les artistes en général ; tout ce qui a été mis en sourdine durant trop longtemps !

– Textures

La première définition est l’entrecroisement des fils de tissage et la seconde est la constitution générale d’un matériau : papier, bois, sable, roche, minerai. Rechercher des formes originales en photographie est un exercice intéressant en noir et blanc comme en couleur !

Salle Estienne de Langle

+33 2 96 87 40 65 http://lehonaudiophotoclub.jimdofree.com/

