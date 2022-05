Exposition de photos : 00 08’ 00′

2022-06-04 – 2022-06-30 Les rayons du soleil mettent environ 8 minutes à nous parvenir. Les étoiles, souvent étudiées pour lire l'avenir, sont paradoxalement des vestiges du passé. Capturer les corps célestes par la photographie (littéralement écriture par la lumière) peut devenir un remède à nos maux existentiels, à la manière d'une conquête spatiale qui garderait les pieds sur terre. Exposer les astres de notre quotidien, c'est les faire vivre dans notre réalité, pour nous réconcilier avec eux. Une exposition qui capture les corps célestes par la photographie (littéralement : écriture par la lumière) à la manière d'une conquête spatiale qui garderait les pieds sur terre.

