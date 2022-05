Exposition de photographies : Vincent Kraft Villers-sur-Mer, 11 août 2022, Villers-sur-Mer.

Exposition de photographies : Vincent Kraft Le Villare 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer

2022-08-11 14:00:00 – 2022-08-16 19:00:00 Le Villare 26 Rue du Général de Gaulle

Villers-sur-Mer Calvados Villers-sur-Mer

Français de naissance, explorateur du monde par inspiration, Vincent Kraft est un photographe artistique inspiré par la photographie de rue et l’exploration urbaine (URBEX). Après avoir terminé ses études d’art et de photographie à l’Institut Supérieur d’Art en France, Vincent s’est lancé dans la découverte continue de nos aspérités qui l’ont mené à travers le monde. L’esthétique de Vincent Kraft s’articule autour des thèmes de l’instantanéité, de la perspective, de la métamorphose temporelle des lieux abandonnés sur terre et sous les eaux. Au fil des années, ses clichés photographiques ont nourri de prestigieuses expositions internationales notamment à Paris, Milan et Cardiff. Vincent a également reçu le “Prix du Public” au London Photo Festival de Londres. Puis il acquiert une reconnaissance internationale lors de son exposition pour la “Capitale Européenne de la Culture” sur l’île de Malte à La Valette. Enfin Vincent Kraft recevra le “Prix d’Honneur” décerné par l’agence ABECEDAIRE pour sa dernière exposition sur le sujet sensible de Tchernobyl. Ouvert tous les jours.

Français de naissance, explorateur du monde par inspiration, Vincent Kraft est un photographe artistique inspiré par la photographie de rue et l’exploration urbaine (URBEX). Après avoir terminé ses études d’art et de photographie à l’Institut…

villare@villers.fr +33 2 31 14 51 65 https://www.space-villers.fr/

Français de naissance, explorateur du monde par inspiration, Vincent Kraft est un photographe artistique inspiré par la photographie de rue et l’exploration urbaine (URBEX). Après avoir terminé ses études d’art et de photographie à l’Institut Supérieur d’Art en France, Vincent s’est lancé dans la découverte continue de nos aspérités qui l’ont mené à travers le monde. L’esthétique de Vincent Kraft s’articule autour des thèmes de l’instantanéité, de la perspective, de la métamorphose temporelle des lieux abandonnés sur terre et sous les eaux. Au fil des années, ses clichés photographiques ont nourri de prestigieuses expositions internationales notamment à Paris, Milan et Cardiff. Vincent a également reçu le “Prix du Public” au London Photo Festival de Londres. Puis il acquiert une reconnaissance internationale lors de son exposition pour la “Capitale Européenne de la Culture” sur l’île de Malte à La Valette. Enfin Vincent Kraft recevra le “Prix d’Honneur” décerné par l’agence ABECEDAIRE pour sa dernière exposition sur le sujet sensible de Tchernobyl. Ouvert tous les jours.

Le Villare 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-22 par