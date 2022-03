Exposition de photographies : Villers-sur-Mer Images Création Villers-sur-Mer, 5 mai 2022, Villers-sur-Mer.

Exposition de photographies : Villers-sur-Mer Images Création Le Villare – Centre associatif et culturel 26 rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer

2022-05-05 14:00:00 – 2022-05-17 18:00:00 Le Villare – Centre associatif et culturel 26 rue du Général de Gaulle

Villers-sur-Mer Calvados

Le club photo de Villers-sur-Mer présente ses plus beaux clichés de l’année.

Né en 2015, le club photo “Villers-sur-Mer Images Création”, destiné à des photographes débutants ou confirmés, poursuit son ascension. Réunissant 3 photographes à ses débuts, le club en compte aujourd’hui 34. Les adhérents du club se réunissent tous les mardis soir au Villare. Leurs rencontres se déroulent en deux parties. Une première partie est orientée autour d’activités photographiques (ateliers, sorties…) et de formation (notions fondamentales, outils et spécialisations photographiques). La deuxième partie est consacrée au visionnage des photographies sur un thème libre ou imposé des membres de l’association. Une activité d’analyse d’images se déroule alors où chaque photographe peut commenter et faire des propositions d’amélioration. Affilié à la Fédération Photographique de France depuis 2017, le club participe à différents concours, tant au niveau régional que national. Après avoir obtenu de nombreux prix dans ces différents concours, nous avons eu l’honneur d’organiser en février 2022 une compétition régionale de la Fédération Photographique de France au casino de Villers-sur-Mer. Le club collabore également avec différentes associations et la Mairie de Villers-sur-Mer dans le cadre de projets photographiques. L’exposition est le fruit de ce travail.

Ouvert du mardi au samedi.

