Dans le cadre de son initiative « Printemps ukrainien » Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine en France présente l’exposition de photographies ukrainiennes « Les indomptables », qui s’ouvrira mardi 12 avril au 22, avenue de Messine, 75008, Paris. Dans le programme: 18h00 – tour pour la presse 19h00 – inauguration de l’exposition en présence de Monsieur l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire d’Ukraine en France Vadym Omelchenko « Les Indomptables » dévoile une sélection de 34 œuvres photographiques d’artistes ukrainiens restés dans leur pays pour témoigner de la vie en ce temps de guerre. Ces hommes et femme artistes, jeunes ou déjà reconnus à l’international bravent les dangers pour révéler au monde ce qui s’y passe. Des œuvres qui fixent pour toujours, cette réalité imposée. Olga Drozd et sa série « Merci pour une journée de plus » ; Sergiy Illy avec « Stand with Ukraine » ; Maxim Dondyuk ; Mikhail Palinchak, Serhiy Hudak, Andrij Bojarov ou l’incontournable Alexander Glyadyelov ; tous continuent à exercer leur métier à l’arrière et en première ligne, combinant la photographie avec les activités nécessaires au pays en cette période de guerre. L’exposition sera ouverte du 13 avril au 10 mai, du lundi au vendredi, de 11h00 à 19h00. L’entrée à l’exposition est gratuite, mais les donations seront les bienvenues afin de soutenir les photographes ukrainiens couvrant la guerre quotidiennement.

entrée libre

Centre culturel de l'Ambassade d'Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris



