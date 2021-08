Lorris Salles de l'Office de Tourisme Lorris Exposition de photographies Salles de l’Office de Tourisme Lorris Catégorie d’évènement: Lorris

Exposition de photographies Salles de l’Office de Tourisme, 4 juin 2022, Lorris. Exposition de photographies

du samedi 4 juin 2022 au samedi 2 juillet 2022 à Salles de l’Office de Tourisme

Exposition de photographies de Mme Thébault Amélie dans les salles de l’Office de tourisme Gâtinais Sud, bureau de Lorris. Pass sanitaire obligatoire. Entrée libre. Exposition de photographies Salles de l’Office de Tourisme Rue de la Halle, Lorris Lorris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T18:00:00;2022-06-06T09:30:00 2022-06-06T12:00:00;2022-06-06T13:30:00 2022-06-06T18:00:00;2022-06-07T09:30:00 2022-06-07T12:00:00;2022-06-07T13:30:00 2022-06-07T18:00:00;2022-06-08T09:30:00 2022-06-08T12:00:00;2022-06-08T13:30:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T09:30:00 2022-06-09T12:00:00;2022-06-09T13:30:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T09:30:00 2022-06-10T12:00:00;2022-06-10T13:30:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T09:30:00 2022-06-11T12:00:00;2022-06-11T13:30:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-12T09:30:00 2022-06-12T12:00:00;2022-06-12T13:30:00 2022-06-12T18:00:00;2022-06-13T09:30:00 2022-06-13T12:00:00;2022-06-13T13:30:00 2022-06-13T18:00:00;2022-06-14T09:30:00 2022-06-14T12:00:00;2022-06-14T13:30:00 2022-06-14T18:00:00;2022-06-15T09:30:00 2022-06-15T12:00:00;2022-06-15T13:30:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T09:30:00 2022-06-16T12:00:00;2022-06-16T13:30:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T09:30:00 2022-06-17T12:00:00;2022-06-17T13:30:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T09:30:00 2022-06-18T12:00:00;2022-06-18T13:30:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-19T09:30:00 2022-06-19T12:00:00;2022-06-19T13:30:00 2022-06-19T18:00:00;2022-06-20T09:30:00 2022-06-20T12:00:00;2022-06-20T13:30:00 2022-06-20T18:00:00;2022-06-21T09:30:00 2022-06-21T12:00:00;2022-06-21T13:30:00 2022-06-21T18:00:00;2022-06-22T09:30:00 2022-06-22T12:00:00;2022-06-22T13:30:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-23T09:30:00 2022-06-23T12:00:00;2022-06-23T13:30:00 2022-06-23T18:00:00;2022-06-24T09:30:00 2022-06-24T12:00:00;2022-06-24T13:30:00 2022-06-24T18:00:00;2022-06-25T09:30:00 2022-06-25T12:00:00;2022-06-25T13:30:00 2022-06-25T18:00:00;2022-06-26T09:30:00 2022-06-26T12:00:00;2022-06-26T13:30:00 2022-06-26T18:00:00;2022-06-27T09:30:00 2022-06-27T12:00:00;2022-06-27T13:30:00 2022-06-27T18:00:00;2022-06-28T09:30:00 2022-06-28T12:00:00;2022-06-28T13:30:00 2022-06-28T18:00:00;2022-06-29T09:30:00 2022-06-29T12:00:00;2022-06-29T13:30:00 2022-06-29T18:00:00;2022-06-30T09:30:00 2022-06-30T12:00:00;2022-06-30T13:30:00 2022-06-30T18:00:00;2022-07-01T09:30:00 2022-07-01T12:00:00;2022-07-01T13:30:00 2022-07-01T18:00:00;2022-07-02T09:30:00 2022-07-02T12:00:00;2022-07-02T13:30:00 2022-07-02T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Lorris Autres Lieu Salles de l'Office de Tourisme Adresse Rue de la Halle, Lorris Ville Lorris lieuville Salles de l'Office de Tourisme Lorris