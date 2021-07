Saint-Saturnin-lès-Apt Saint-Saturnin-lès-Apt Saint-Saturnin-lès-Apt, Vaucluse Exposition de photographies Saint-Saturnin-lès-Apt Saint-Saturnin-lès-Apt Catégories d’évènement: Saint-Saturnin-lès-Apt

Vaucluse

Exposition de photographies Saint-Saturnin-lès-Apt, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Saturnin-lès-Apt. Exposition de photographies 2021-07-13 10:30:00 10:30:00 – 2021-07-16 21:00:00 21:00:00 Rue de l’Abbé Pierre Mathieu Four Banal, près de l’église

Saint-Saturnin-lès-Apt Vaucluse Saint-Saturnin-lès-Apt Exposition de photographies de nature, de ciels, de couchers de soleil et de moments de vie ; souvent d’ici (lavandes, Mont Ventoux, paysages des environs de St Saturnin) mais aussi d’ailleurs (Paris, divers voyages). Images spontanées et naturelles lise@guerriero.co +33 6 74 17 27 87 https://www.lise-guerriero.com/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Saturnin-lès-Apt, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Saturnin-lès-Apt Adresse Rue de l'Abbé Pierre Mathieu Four Banal, près de l'église Ville Saint-Saturnin-lès-Apt lieuville 43.94427#5.3841