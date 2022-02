Exposition de photographies – Plumes Labenne, 1 février 2022, Labenne.

Exposition de photographies – Plumes Labenne

2022-02-01 09:00:00 – 2022-02-28 17:00:00

Labenne Landes Labenne

Après de longs séjours en Pays de Loire et Charente-Maritime, Patrice Mariolan a retrouvé ses Landes natales. La photo a changé son regard sur la vie qui l’entoure et tout devient image. La lumière redessine à chaque instant le paysage, jamais à l’identique. Elle rythme la vie animale, actrice de cet enchantement quotidien. Les oiseaux ont pris une place importante dans son travail photographique. Il est fasciné par les prouesses et la grâce de leur vol. Il a choisi le noir et blanc pour épurer l’image et conduire le regard à l’essentiel de l’attitude, du mouvement, de l’action. Exposition visible à la maison du Marais.

Exposition photographique de Patrice Mariolan.

+33 5 59 45 42 46

