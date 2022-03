Exposition de photographies par Nathan Gillet Château des Longues Allées Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

du samedi 16 avril au dimanche 1 mai à Château des Longues Allées

Nathan Gillet pratique la photographie comme un moyen d’expression pour immortaliser les instants uniques qu’offre la vie. Retrouvez son exposition du 15 avril au 1er mai au Château des Longues Allées. Gratuit – Tout public Renseignements au 02 38 61 92 60 ou [service.culture@ville-saintjeandebraye.fr](mailto:service.culture@ville-saintjeandebraye.fr)

Entrée libre

2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T18:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T18:00:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-01T10:00:00 2022-05-01T18:00:00

