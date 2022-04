Exposition de photographies par Hervé Lehning, 2 juin 2022, .

Exposition de photographies par Hervé Lehning

2022-06-02 10:00:00 – 2022-06-07 12:00:00

“Arts et Mathématiques”

De nombreuses personnes s’imaginent que les mathématiques sont une science exacte et rigoureuse, voire rébarbative…et donc bien loin de la créativité artistique… Et pourtant les mathématiques ont largement participé à la création artistique. Au-delà du nombre d’or et des cathédrales ou de l’architecture, qui allient la beauté et la rigueur, ce sont bien les mathématiques qui ont inspiré les oeuvres artistiques d’Hervé Lehning.

Il est d’abord un scientifique : Normalien, agrégé de mathématiques, il a enseigné pendant des années en classes préparatoires et dans des grandes écoles, en publiant des livres de mathématiques. Longtemps rédacteur en chef de la revue Tangente, il a publié des articles dans plusieurs revues, dont La Recherche et Pour la Science ainsi que de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique chez Ixelles et plus récemment chez Flammarion notamment « Toutes les mathématiques du monde » et « La bible des codes secrets », traduits en plusieurs langues.

Car Hervé est également un artiste, qui a créé des objets mathématiques : lampes inspirées par des équations, comme la « cardioide, équation du coeur », ou encore des mugs colorés figurant les diverses démonstrations du théorème de Pythagore. Globe-trotter, passionné de photographie, il adopte une approche originale des thèmes qu’il saisit de son objectif : glaces, désert, effets de symétrie, etc… au cours de ses voyages sur tous les continents, de l’Arctique à l’Antarctique, en passant par le Groenland, l’Islande, sans oublier les déserts africains et l’Australie…

Hervé a effectué des expositions dans différents cadres, notamment Chez Philomuses à Paris, au Cercle des Sources à Antibes, au Lycée International de Vienne et dans plusieurs galeries de la région de Toulon. L’exposition se déroulant au Villare, à Villers-sur-Mer, regroupera un grand nombre de ses créations, qui seront proposées à la vente, ainsi que ses ouvrages.

Ouvert du mardi au samedi.

“Arts et Mathématiques”

De nombreuses personnes s’imaginent que les mathématiques sont une science exacte et rigoureuse, voire rébarbative…et donc bien loin de la créativité artistique… Et pourtant les mathématiques ont largement participé à la…

“Arts et Mathématiques”

De nombreuses personnes s’imaginent que les mathématiques sont une science exacte et rigoureuse, voire rébarbative…et donc bien loin de la créativité artistique… Et pourtant les mathématiques ont largement participé à la création artistique. Au-delà du nombre d’or et des cathédrales ou de l’architecture, qui allient la beauté et la rigueur, ce sont bien les mathématiques qui ont inspiré les oeuvres artistiques d’Hervé Lehning.

Il est d’abord un scientifique : Normalien, agrégé de mathématiques, il a enseigné pendant des années en classes préparatoires et dans des grandes écoles, en publiant des livres de mathématiques. Longtemps rédacteur en chef de la revue Tangente, il a publié des articles dans plusieurs revues, dont La Recherche et Pour la Science ainsi que de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique chez Ixelles et plus récemment chez Flammarion notamment « Toutes les mathématiques du monde » et « La bible des codes secrets », traduits en plusieurs langues.

Car Hervé est également un artiste, qui a créé des objets mathématiques : lampes inspirées par des équations, comme la « cardioide, équation du coeur », ou encore des mugs colorés figurant les diverses démonstrations du théorème de Pythagore. Globe-trotter, passionné de photographie, il adopte une approche originale des thèmes qu’il saisit de son objectif : glaces, désert, effets de symétrie, etc… au cours de ses voyages sur tous les continents, de l’Arctique à l’Antarctique, en passant par le Groenland, l’Islande, sans oublier les déserts africains et l’Australie…

Hervé a effectué des expositions dans différents cadres, notamment Chez Philomuses à Paris, au Cercle des Sources à Antibes, au Lycée International de Vienne et dans plusieurs galeries de la région de Toulon. L’exposition se déroulant au Villare, à Villers-sur-Mer, regroupera un grand nombre de ses créations, qui seront proposées à la vente, ainsi que ses ouvrages.

Ouvert du mardi au samedi.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par