Pyrénées-Atlantiques

Exposition de photographies Nay, 27 novembre 2021, Nay. Exposition de photographies Atelier Galerie Stöckli 8 Rue des Pyrénées Nay

2021-11-27 14:00:00 – 2021-12-23 20:00:00 Atelier Galerie Stöckli 8 Rue des Pyrénées

Nay Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Venez découvrir des photographies de paysages sur la thématiques des lumières et couleurs des Pyrénées réalisés par Jean-Jacques Stöckli. Ces paysages viennent de tout le Béarn avec le Pays de nay, le Val d’Azun, le Pays de Toy, la Vallée d’Ossau, la Vallée d’Aspe, les baronnies, le Vall de Louron …

Atelier Galerie Stöckli 8 Rue des Pyrénées Nay

