Exposition de photographies Nature en Bretagne Lapoutroie Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Lapoutroie

Exposition de photographies Nature en Bretagne, 2 août 2022 09:00, Lapoutroie. Entrée gratuite, de 9h à 11h et de 14h à 17h Du 02 au 12 août 2022, le Musée des Eaux de Vie de Lapoutroie vous invite à vous immerger dans les méditations photographiques d’Hervé Prat autour de 30 œuvres. Ce passionné de nature, chasseur d’images amateur vous fera sillonner la campagne bretonne loin de la foule à la rencontre des habitants de ces lieux. « Témoigner pour la nature par la photo, à condition qu’elle soit partagée, devient un mode de transmission en même temps qu’un acte militant. » Passionné de photographie depuis son plus jeune âge, Hervé Prat est toujours accompagné de son fidèle appareil photo lors de ses promenades solitaires. Il en rapporte de magnifiques clichés célébrant la diversité de la faune bretonne. L’exposition se déroulera au premier étage du Musée, dans l’ancien grenier à foin des écuries du Relais de Poste. Vous pouvez retrouver le travail de M. Prat sur son blog http://hprat.canalblog.com/ ou son site de partage de photos https://www.flickr.com/photos/herve_prat/

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Lapoutroie Site : https://www.musee-eaux-de-vie.com/fr/ Autres Lieu Musée des Eaux de Vie Adresse 85 rue du Général Dufieux Ville Lapoutroie Organisateur Musée des Eaux de Vie Tarif gratuit lieuville Lapoutroie Departement Haut-Rhin

Musée des Eaux de Vie Lapoutroie Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapoutroie/

Exposition de photographies Nature en Bretagne 2022-08-02 was last modified: by Exposition de photographies Nature en Bretagne Musée des Eaux de Vie 2 août 2022 09:00

Lapoutroie Haut-Rhin