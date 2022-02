Exposition de photographies – Marmande hier et avant-hier Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Exposition de photographies – Marmande hier et avant-hier Marmande, 17 février 2022, Marmande. Exposition de photographies – Marmande hier et avant-hier Musée municipal Albert Marzelles 15 rue Abel Boyé Marmande

2022-02-17 – 2022-03-12 Musée municipal Albert Marzelles 15 rue Abel Boyé

Marmande Lot-et-Garonne EUR Le Musée Marzelles vous propose une exposition de photographies de Pierre et Guy Lavergne « Marmande hier et avant-hier ».

Le musée sera ouvert :

– Mercredi , jeudi et vendredi de 15h à 18h.

