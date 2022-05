EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES – LE PEUPLE INVISIBLE Cornimont Cornimont Catégories d’évènement: Cornimont

Vosges

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES – LE PEUPLE INVISIBLE Cornimont, 9 mai 2022, Cornimont. EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES – LE PEUPLE INVISIBLE Cornimont

2022-05-09 14:00:00 – 2022-07-07 18:00:00

Cornimont Vosges Cornimont La photographe ukrainienne Tania Benera vous fait découvrir le “peuple invisible” grâce à cette exposition de photographies, à découvrir au Musée des 1001 Racines de Cornimont pendant les horaires d’ouvertures habituelles. musee1001racines@outlook.com +33 3 29 23 95 74 https://www.1001racines.fr/a-venir-l-expo-photo-de-tania-benera/ Cornimont

