Dans le cadre du 107ème anniversaire du génocide des Arméniens, la Communauté Franco-Arménienne du pays de Martigues propose une exposition de photographies intitulée “Le jardin noir des résistances” de Gilles Bader, du 25 avril au 3 mai, de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 dans le hall de l’hôtel de ville de Martigues. Exposition dans le cadre du 107ème anniversaire du génocide des Arméniens, visible jusqu’au 3 mai 2022. Hôtel de Ville de Martigues Avenue Louis Sammut Martigues Bouches-du-Rhône

