Exposition de photographies : La Galerie des Photographes
Paris

Paris

Le mardi 15 mars 2022

de 11h00 à 19h00

gratuit

Qui n’a jamais cédé à la poésie d’un flocon qui tombe, jamais droit ? La neige nous appelle. Le plus souvent, dans un silence feutré, parfois dans une furie déchaînée. Le paysage immaculé, les pas ouatés, le crissement du givre, le hurlement du blizzard, c’est tout cela que la photographie tente bien difficilement de capter. Et là où la plupart préfèrent vivre la neige au chaud, par la fenêtre, Christophe Jacrot, Nicolas Gascard et Bruno Meignien partent dans le Grand Blanc, armés d’une polaire et d’un appareil photo. Le négatif résistera-t-il ? Qu’importe si les doigts s’engourdissent, qu’importe si les pieds se font lourds, si la lucidité vacille dans les têtes rougies, seule compte la plénitude des grands espaces, recouverts de leur chape blanche pour l’hiver et troublés de rares apparitions : un Homme au pas lent, des toits endormis, un train imperturbable. Et parfois rien, absolument rien. Juste le temps qui s’arrête. C’est cela que nous vous proposons de découvrir à La Galerie des Photographes, aux dernières jours de l’hiver et jusqu’au début du printemps. La Galerie des Photographes 29, rue Keller Paris 75011 Contact : 0616310278 contact@lagaleriedesphotographes.fr https://fb.me/e/36A0LDrnv https://www.facebook.com/lagaleriephoto Enfants;Expo;Nature;Photo

© Christophe Jacrot

