Exposition de photographies : “Instants d’arbres” par Roger Toutain

2022-06-23 14:00:00 – 2022-06-28 18:00:00

Roger Toutain raconte : “Mon travail illustre l’arbre dans son environnement, dans son écrin.

Ma démarche est avant tout « esthétique », j’ai essayé de montrer l’arbre dans l’instant où la lumière, qu’il dégage ou celle qui l’entoure, le rend magique, dans ces instants où il m’attire par sa beauté et par l’émotion que je ressens en le rencontrant.

Je suis venu le voir à divers moments de la journée et de l’année, espérant capter la lumière qui l’entoure et le transforme au gré des saisons.

J’ai parcouru la région Normande avec ses ciels de peintre. Cette région où je vis, offre de nombreuses espèces à immortaliser dans de multiples écrins. De plus, je suis allé dans des jardins botaniques pour saisir quelques spécimens implantés chez nous par de grands voyageurs. J’y ai ajouté quelques clichés de mes propres voyages.

J’espère que nous partagerons ces Instants de lumière, d’histoire, d’émotions, de vagabondages, de rêve.

A travers ces photos, il y a un appel à une prise de conscience de la beauté et de la fragilité de ces espèces (végétales, animales). Au quotidien, tentons de garder cette beauté vivante.

Merci de m’avoir lu et belle promenade parmi ces cimes, ces feuillages, ces nuances colorées…”

Ouvert tous les jours.

