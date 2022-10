Exposition de Photographies Hauterives Hauterives Catégories d’évènement: Drme

Drme Expo de photos artistiques du stage international Danse et Mouvement 2022. . Un ensemble de photos originales et artistiques retrace cet événement. Vernissage le mardi 25 octobre à 16h. Masque conseillé. +33 4 75 68 32 00 Résidence Gabriel Biancheri 5 Rue Étienne Vassy Hauterives

