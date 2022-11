Exposition de photographies et de sculptures en Raku Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime Exposition de photographies de Benoit Debleds et de sculptures en Raku (procédé de cuisson de poterie basse température d’origine japonaise) de Sorgel. Exposition de photographies de Benoit Debleds et de sculptures en Raku (procédé de cuisson de poterie basse température d’origine japonaise) de Sorgel. +33 6 05 27 17 56 Saint-Wandrille-Rançon Place de l’Église Rives-en-Seine

