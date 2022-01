Exposition de Photographies espace Manufacture, 18 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux.

du mardi 18 janvier au vendredi 18 février à espace Manufacture

A l’occasion des 10 ans de sa première édition, l’Association Amateur d’Art et à la Galerie Angle de Vues reviennent à l’espace Manufacture d’Issy-les-Moulineaux pour présenter la photographie contemporaine au travers d’artistes de style et d’horizons différents. Son esprit de découverte, promeut la diversité culturelle et propose ainsi un regard sur la photographie à travers des artistes authentiques et des œuvres singulières de grande qualité. A l’occasion de cette exposition exceptionnelle l’Association Amateur d’Art et à la Galerie Angle de Vues proposent de découvrir le travail des 13 auteurs-photographes suivants : Laurène Werth, William Gall, Corinne Garo, Frédéric Le Mauff, Dany Guèble, Masaki Okumura, Raphaël Suave, Frédéric Roch, Christophe Keime, Eric Devert, Edouard de Blaÿ, Cathy Dubuisson, Hubert Hamot. Espace Manufacture Du 18 janvier au 18 février 2022 Lundi de 17h à 19h Mardi 17h à 19h30 Mercredi de 13h3O à 19h30 Jeudi de 17h à 19h Vendredi de 17h à 19h30 Samedi de 9h30 à 17h30

Entrée libre

de l’Association Amateur d’Art et la Galerie Angle de Vues

espace Manufacture 28 esplanade de la Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine



