Exposition de photographies « Eau secours » par Arnaud Baumann Médiathèque de Châtillon, 10 mai 2022, Châtillon.

Exposition de photographies « Eau secours » par Arnaud Baumann

du mardi 10 mai au mardi 6 septembre à Médiathèque de Châtillon

Habitué des tribus socio-professionnelles, Arnaud Baumann a photographié pendant 3 ans plus de 300 personnes connues ou inconnues. De ses amis et sa famille à Jean-Marc Barr, Sandrine Bonnaire, en passant par Oxmo Puccino, Irène Frain ou les dessinateurs de Charlie Hebdo, ses modèles, pris « sous la douche », nous livrent une réflexion-réaction sur l’état de notre planète en souffrance*. Après avoir été montrée au Pavillon de l’Eau à Paris, cette exposition voyagera de mars à septembre 2022, dans les différents lieux culturels de la ville de Châtillon, à la Maison des enfants, puis à la Médiathèque et sur les grilles de la Maison des enfants et du Square Jean Moulin. Formé aux Beaux-Arts de Paris, section architecture, Arnaud Baumann a choisi la voie de la photographie. Publié dans la presse internationale, il expose depuis 40 ans en galeries ou lors de festivals (Galerie Agathe Gaillard, Fondation Cartier, Galerie W, Visa pour l’Image, Paris Photo, Rencontres d’Arles…). Il est l’auteur de plusieurs livres : « Carnet d’Adresses », « L’Âge du Siècle », « Projections privées », « Eau Secours », « Dans le ventre de Hara Kiri ». En 2018, sous le titre de « Total Baumann », deux expositions lui ont été consacrées simultanément à Paris, à la Galerie Corinne Bonnet et aux Showrooms du Marais sur 450 m2, soit plus de 300 titrages retraçant son parcours photographique. Avec « Artistes peints », sa série de portraits la plus récente, il invite des artistes, peintres ou dessinateurs, à se faire « tatouer » de l’une de leurs oeuvres. En collaboration avec une sociologue, il travaille actuellement à une collection d’essais documentaires qui visent à restituer l’état moral de notre société, soumise à un avenir incertain pour cause de réchauffement climatique et de pandémie. **Vernissage de l’exposition le samedi 14 mai 2022 à 12h.**

Entrée libre

L’exposition d’Arnaud Baumann « Eau secours » est une série de photographies, fruit d’un travail de 3 ans auprès de 300 personnes.

Médiathèque de Châtillon 2 rue Lasègue 92320 Châtillon Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T10:00:00 2022-05-10T18:30:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T18:30:00;2022-05-12T10:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T18:30:00;2022-05-17T10:00:00 2022-05-17T18:30:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T18:30:00;2022-05-19T10:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T18:30:00;2022-05-24T10:00:00 2022-05-24T18:30:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T18:30:00;2022-05-26T10:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T18:30:00;2022-05-31T10:00:00 2022-05-31T18:30:00;2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T18:30:00;2022-06-02T10:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-07T10:00:00 2022-06-07T18:30:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T18:30:00;2022-06-09T10:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T10:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T18:30:00;2022-06-14T10:00:00 2022-06-14T18:30:00;2022-06-15T10:00:00 2022-06-15T18:30:00;2022-06-16T10:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T10:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T18:30:00;2022-06-21T10:00:00 2022-06-21T18:30:00;2022-06-22T10:00:00 2022-06-22T18:30:00;2022-06-23T10:00:00 2022-06-23T18:00:00;2022-06-24T10:00:00 2022-06-24T18:00:00;2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T18:30:00;2022-06-28T10:00:00 2022-06-28T18:30:00;2022-06-29T10:00:00 2022-06-29T18:30:00;2022-06-30T10:00:00 2022-06-30T18:00:00;2022-07-01T10:00:00 2022-07-01T18:00:00;2022-07-02T10:00:00 2022-07-02T18:30:00;2022-07-05T10:00:00 2022-07-05T18:30:00;2022-07-06T10:00:00 2022-07-06T18:30:00;2022-07-07T10:00:00 2022-07-07T18:00:00;2022-07-08T10:00:00 2022-07-08T18:00:00;2022-07-09T10:00:00 2022-07-09T18:30:00;2022-07-12T10:00:00 2022-07-12T18:30:00;2022-07-13T10:00:00 2022-07-13T18:30:00;2022-07-14T10:00:00 2022-07-14T18:00:00;2022-07-15T10:00:00 2022-07-15T18:00:00;2022-07-16T10:00:00 2022-07-16T18:30:00;2022-07-19T10:00:00 2022-07-19T18:30:00;2022-07-20T10:00:00 2022-07-20T18:30:00;2022-07-21T10:00:00 2022-07-21T18:00:00;2022-07-22T10:00:00 2022-07-22T18:00:00;2022-07-23T10:00:00 2022-07-23T18:30:00;2022-07-26T10:00:00 2022-07-26T18:30:00;2022-07-27T10:00:00 2022-07-27T18:30:00;2022-07-28T10:00:00 2022-07-28T18:00:00;2022-07-29T10:00:00 2022-07-29T18:00:00;2022-07-30T10:00:00 2022-07-30T18:30:00;2022-08-02T10:00:00 2022-08-02T18:30:00;2022-08-03T10:00:00 2022-08-03T18:30:00;2022-08-04T10:00:00 2022-08-04T18:00:00;2022-08-05T10:00:00 2022-08-05T18:00:00;2022-08-06T10:00:00 2022-08-06T18:30:00;2022-08-09T10:00:00 2022-08-09T18:30:00;2022-08-10T10:00:00 2022-08-10T18:30:00;2022-08-11T10:00:00 2022-08-11T18:00:00;2022-08-12T10:00:00 2022-08-12T18:00:00;2022-08-13T10:00:00 2022-08-13T18:30:00;2022-08-16T10:00:00 2022-08-16T18:30:00;2022-08-17T10:00:00 2022-08-17T18:30:00;2022-08-18T10:00:00 2022-08-18T18:00:00;2022-08-19T10:00:00 2022-08-19T18:00:00;2022-08-20T10:00:00 2022-08-20T18:30:00;2022-08-23T10:00:00 2022-08-23T18:30:00;2022-08-24T10:00:00 2022-08-24T18:30:00;2022-08-25T10:00:00 2022-08-25T18:00:00;2022-08-26T10:00:00 2022-08-26T18:00:00;2022-08-27T10:00:00 2022-08-27T18:30:00;2022-08-30T10:00:00 2022-08-30T18:30:00;2022-08-31T10:00:00 2022-08-31T18:30:00;2022-09-01T10:00:00 2022-09-01T18:00:00;2022-09-02T10:00:00 2022-09-02T18:00:00;2022-09-03T10:00:00 2022-09-03T18:30:00;2022-09-06T10:00:00 2022-09-06T18:30:00