2022-06-11 – 2022-07-15

Au théâtre du Cloître. Entre libre et gratuite.

Miss V est une plasticienne de grand talent, trop rare dans nos lieux de vie des arts visuels en ex-Limousin. Nous avons la chance au Théâtre du Cloître de profiter de ses conseils toute la saison, dans les arts de l’image comme dans l’apprentissage de la matière.

«Drama’clic se donne pour but de comprendre la sensibilité de chacun des photographes de l’équipe afin de l’accompagner au mieux et d’utiliser la boîte noire comme vecteur de création et de concrétisation de son regard. Car pourquoi tel objet, tel détail, telle lumière frappent-ils un individu et pas un autre ? Pourquoi voyons-nous des choses différentes de notre voisin ? Parce que notre sensibilité n’est pas la même que la sienne. Parce que nos histoires diffèrent.

Drama’clic c’est bien le partage d’une expérience visuelle, tournée à l’automne, sur le territoire bellachon. Après avoir étudié la question de la trace, du terroir, de la fabrication, les séances d’hiver zoomeront un pas en avant sur l’individu, le geste. Un petit détour par le laboratoire argentique permettra d’expérimenter la prise de vue en noir et blanc et le tirage et de donner corps à la camera obscura. »

Miss V

Une année de workshop permanent pour des participant-e-s avides de nous présenter leurs travaux et d’échanger avec nous. Rdv le 11 juin pour un vernissage festif et inventif.

Au théâtre du Cloître. Entre libre et gratuite. Théâtre du Cloître : 05 55 60 87 61.

