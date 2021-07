Exposition de photographies d’Olivier Martel Le Jardin des sculptures,Château de Bois-Guilbert, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bois-Guilbert.

Exposition de photographies d’Olivier Martel

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert

Exposition de photographies dans le jardin par Olivier Martel « Femmes éternelles à travers le monde » Olivier MARTEL, photographe et reporter, diplômé de l’Ecole des Beaux-arts d’Avignon et de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, s’est lancé dans la photographie au Congo pendant sa coopération. Il a réalisé ensuite des reportages en Afrique, puis travaillé au sein d’agences réputées – Gamma, Rapho… Pendant quarante-cinq ans, Olivier Martel part à la rencontre de différents peuples, cultures et ethnies. Sa passion pour la photographie le mène jusqu’à ces femmes du monde, à travers différents reportages – sur les berbères, les féticheuses, les religieuses, … femmes qu’il cherche à approcher, au plus près de l’âme. Ses œuvres témoignent de ses rencontres, soulignent cette intention. Dix ans après l’exposition « Femmes éternelles » par le Sénat sur les grilles du Jardin du Luxembourg, Olivier MARTEL présente dix-huit photographies sur les quatre-vingt de cet ensemble : des œuvres incarnées par une belle présence, légère et dense à la fois, des photographies dont émane une certaine quiétude, des instants empreints de poésie.

6€, gratuit <5 ans et adhérents, inclus dans l'accès au jardin. Le Jardin des sculptures,Château de Bois-Guilbert 1108 route d'Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert Bois-Guilbert Seine-Maritime

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00