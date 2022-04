Exposition de photographies d’Issigeac Issigeac Issigeac Catégories d’évènement: 24560

Issigeac

Exposition de photographies d’Issigeac Issigeac, 11 mai 2022, Issigeac. Exposition de photographies d’Issigeac Salles du Château Bureau d’Information Touristique Issigeac

2022-05-11 – 2022-06-05 Salles du Château Bureau d’Information Touristique

Issigeac 24560 Issigeac EUR Après les votes en ligne en avril dans le groupe facebook « Tu viens d’Issigeac quand… », venez voter pour votre cliché préféré au caveau du Palais des Évêques à Issigeac du 10 mai au samedi 4 juin midi. Plus de 30 clichés exposés.

Remise de prix le dimanche 5 juin à 11h sur place. Après les votes en ligne en avril dans le groupe facebook « Tu viens d’Issigeac quand… », venez voter pour votre cliché préféré au caveau du Palais des Évêques à Issigeac du 10 mai au samedi 4 juin midi. Plus de 30 clichés exposés.

Remise de prix le dimanche 5 juin à 11h sur place. +33 5 53 58 79 62 Après les votes en ligne en avril dans le groupe facebook « Tu viens d’Issigeac quand… », venez voter pour votre cliché préféré au caveau du Palais des Évêques à Issigeac du 10 mai au samedi 4 juin midi. Plus de 30 clichés exposés.

Remise de prix le dimanche 5 juin à 11h sur place. Emmanuel Dubois

Salles du Château Bureau d’Information Touristique Issigeac

dernière mise à jour : 2022-04-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

Détails Catégories d’évènement: 24560, Issigeac Autres Lieu Issigeac Adresse Salles du Château Bureau d'Information Touristique Ville Issigeac lieuville Salles du Château Bureau d'Information Touristique Issigeac Departement 24560

Issigeac Issigeac 24560 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issigeac/

Exposition de photographies d’Issigeac Issigeac 2022-05-11 was last modified: by Exposition de photographies d’Issigeac Issigeac Issigeac 11 mai 2022 24560 Issigeac

Issigeac 24560