Exposition de photographies de Yohan Brandt Chapelle des Pénitents Bleus, 17 février 2023, La Ciotat .

Exposition de photographies de Yohan Brandt

2023-02-17 – 2023-03-26

Photographe industriel depuis plus de 30 ans, Yohan Brandt a embarqué sur l’eau il y a 20 ans, son objectif à la main. Happé par la beauté insolite de la mer, il ne l’a plus quittée des yeux.

Photographe reporter installé à Marseille, il fait des bateaux et de la mer son plus grand terrain de jeu et continue de traquer l’émotion.

Et pour obtenir le cliché parfait, il ne faut pas avoir peur de se mouiller ! L’artiste est souvent le premier sur l’eau et le dernier à rentrer au port.



Yohan Brandt a sélectionné une trentaine de photographies grand format d’1m50 de large, qu’il exposera à la Chapelle des Pénitents Bleus. Des photos des bateaux en courses à travers les régates qu’il a suivies durant 20 années.

De la Route des Îles, première régate suivie entre Marseille et la Corse, au cap Martinique en passant par la Route du Rhum, le photographe fait découvrir au public tous les visages de la mer, du plus calme au plus agité. Il retranscrit des ambiances souvent poétiques où ciel et mer peuvent se confondre. A travers ses œuvres, l’artiste met également en lumière cette discipline qu’il affectionne tant : la voile.

Revivez les plus grandes régates de ces vingt dernières années à travers les photographies de l’artiste marseillais qui exposera ses clichés de mer et de bateaux à la Chapelle des Pénitents Bleus.

yohan.brandt@gmail.com +33 6 77 13 17 54 https://www.yohanbrandt.fr/

