[https://www.facebook.com/justeunemiseaupointdijon/?ref=pages_you_manage](https://www.facebook.com/justeunemiseaupointdijon/?ref=pages_you_manage) L’association Juste une mise au Point présente Ceux qui réparent, une exposition de photographies de Valérie Couteron, réalisées dans le cadre d’un projet à long terme sur le monde du travail. Valérie Couteron s’attache à photographier des femmes et des hommes exerçant des métiers peu reconnus, soumis à des horaires et à des conditions de travail souvent difficiles. Entre le documentaire et la recherche plastique, son travail révèle l’individu dans son milieu professionnel, fidèle à sa ligne fondatrice qui est de photographier l’humain. Ceux qui réparent, ce sont Jean-Noël, Marine, Alexis, Stella… 65 ouvriers et ouvrières parmi les 165 employés de l’usine Protéor de Seurre, en Côte d’Or, que Valérie Couteron a rencontré en 2019, lors d’une résidence de trois semaines. Chez Protéor, leader français de la conception et création d’orthèses et de prothèses sur-mesure, les employés compensent une déficience, améliorent l’autonomie et le bien-être des personnes handicapées. _J’aime aider les gens, grâce à mon travail les gens iront mieux (Alex)_ Alliant une pratique très artisanale et une technologie de pointe, ces ouvriers redonnent mobilité aux corps blessés, empêchés, malades. _Au fil des rencontres et des échanges j’ai retrouvé la fierté, les codes, les savoir-faire d’une classe ouvrière en perte d’identité et de reconnaissance._ _​(Valérie Couteron)_ _​_Autant de rencontres, de visages et d’histoires uniques, autant de postes de travail différents. Ses portraits ont été réalisés hors des postes de travail, afin de valoriser l’humain au-delà de sa fonction productive. Valérie Couteron a également photographié la production : prothèses, moules en plâtre, corsets, … La résidence de trois semaines, l’exposition et le catalogue sont organisés par l’association Juste une mise au Point, avec le soutien de la Ville de Dijon, la DRAC Bourgogne Franche-Comté, et l’entreprise Protéor. Juste une mise au Point, association dijonnaise née au printemps 2017, soutient des photographes dont le travail engagé questionnent la société, l’humain, la différence, l’exclusion. Ceux qui réparent – Photographies – Valérie Couteron Du 24 août au 19 septembre 2021 – Église Saint-Philibert, rue Michelet à Dijon du mercredi au dimanche de 14h à 19h – Entrée libre

Gratuit.

Église Saint-Philibert de Dijon Rue Michelet 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or



2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00