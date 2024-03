Exposition de photographies de Réné Violo Office de Tourisme du Grand Pithiverais – Bureau de Pithiviers Pithiviers, mardi 4 juin 2024.

Exposition de photographies de Réné Violo Expositions de photographe Réno Violo à l’Office de Tourisme, les paysages de Beauce et du Gâtinais seront à l’honneur. 4 – 29 juin Office de Tourisme du Grand Pithiverais – Bureau de Pithiviers Voir https://www.grandpithiverais.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-04T09:30:00+02:00 – 2024-06-04T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-29T13:30:00+02:00 – 2024-06-29T17:30:00+02:00

« Photographe depuis plus de 20 ans, et fraichement installé dans le charmant village de Yevre-le-Chatel depuis 3 ans,

J’aime capturer lors de mes ballades la beauté des paysages alentours du Grand Pithiverais au gré des saisons.

J’ai ici le plaisir de vous présenter une sélection de mes clichés les plus représentatifs de cette belle contrée entre Beauce & Gâtinais.

Bonne Visite ! »

Office de Tourisme du Grand Pithiverais – Bureau de Pithiviers 1 Mail Ouest, Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire

