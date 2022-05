Exposition de photographies de Philippe Thomas : “Le bruit bleu de l’été” Villers-sur-Mer, 7 mai 2022, Villers-sur-Mer.

Exposition de photographies de Philippe Thomas : “Le bruit bleu de l’été” Villa d’Eaux 12 rue Michel d’Ornano Villers-sur-Mer

2022-05-07 – 2022-06-06 Villa d’Eaux 12 rue Michel d’Ornano

Villers-sur-Mer Calvados

La Villa d’Eaux expose Philippe Thomas.

Philippe Thomas a passé toute son enfance au bord de la mer. Il a toujours fait de la photo par passion, mais depuis trois ans et après une carrière dans le marketing, il a fait de la photographie sa principale activité. Il travaille les lignes horizontales de paysages de bord de mer, jouant avec les différentes couleurs du sable et les innombrables bleus du ciel et de la mer. Un soin tout particulier est apporté à la lumière et aux couleurs, car à la dramaturgie du noir et blanc, il préfère les tons clairs et pastels. Douces et apaisantes, les photos de Philippe Thomas fleurtent parfois avec les limites de la peinture.

Horaires : le samedi de 17h à 19h et le dimanche de 11h à 13h

+33 2 31 88 19 18

