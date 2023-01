Exposition de photographies de l’association d’artistes Ombre des Lumières La Ciotat, 9 février 2023, La Ciotat .

Exposition de photographies de l’association d’artistes Ombre des Lumières

2023-02-09 – 2023-02-17

L’association d’artistes photographes Ombre des Lumières (ODL) œuvre dans le domaine de la photographie depuis 1992, date de sa création.



Très dynamique et en constante évolution, on y partage des connaissances techniques et artistiques qui, grâce aux échanges et discussions, permet de faire progresser la qualité de ses membres.



L’association Ombre des Lumières organise différentes expositions et manifestations tout au long de l’année pour faire découvrir et transmettre l’esprit photographique avec l’aide du Service des Affaires Culturelles de la Ville de La Ciotat.



Venez nombreux admirer cette magnifique collection photos proposée par les artistes suivants : Raymond VERCELLINO, Delphine BON VATINEL, Denys PASTRE, Dominique DUFLO, Jean-Marie MUGGIANU, Mireille MUGGIANU, Celine LORENZINI, Marité BOYRON, Monique LAURENT, Lucile ESTOUPON-PASTRE et Jean-Claude MOUTON.

L’Office de Tourisme de La Ciotat est ravi d’accueillir une exposition proposée par l’association d’artistes photographes Ombre des Lumières (ODL).

