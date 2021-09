Toulouse Salle Saint-Michel (ex-chapelle) Haute-Garonne, Toulouse Exposition de photographies de la prison Saint-Michel, du passé au présent Salle Saint-Michel (ex-chapelle) Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Exposition de photographies de la prison Saint-Michel, du passé au présent Salle Saint-Michel (ex-chapelle), 18 septembre 2021, Toulouse. Exposition de photographies de la prison Saint-Michel, du passé au présent

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Salle Saint-Michel (ex-chapelle)

L’exposition montre la la prison Saint-Michel en images de ses origines à nos jours : plans de la prison à son origine, cartes postales anciennes, reportage photographique en 1929, portraits de résistant(e)s incarcéré(e)s, photographies de Jean Dieuzaide, de Dominique Delpoux (janvier 2003) et d’autres… Et en avant-première, la maquette du livre de 271 pages (format 22 x 29 cm) édité par le Comité de quartier Saint-Michel qui sera en vente courant octobre.

Pass sanitaire nécessaire, port du masque obligatoire

Exposition “La prison Saint-Michel à Toulouse. En images, des origines à nos jours”. Salle Saint-Michel (ex-chapelle) 18 grande rue Saint-Michel, 31400 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Salle Saint-Michel (ex-chapelle) Adresse 18 grande rue Saint-Michel, 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville Salle Saint-Michel (ex-chapelle) Toulouse