Exposition de photographies de Jacques Marcel BLONDEL

2022-05-02 – 2022-05-08 Auteur Photographe, Jacques Marcel Blondel déclare : “Mon expression photographique est subjective. Elle est le résultat d’une vision particulière par mes choix de composition et de cadrage. Shooter d’abord, ensuite viendra le sens”.

