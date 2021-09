Saint-Pierre Maison Morel Saint-Pierre Exposition de photographies, de galets et bardeaux peints par Frédéric Fouchard à l’ensemble Morel à l’Ile-aux-Marins Maison Morel Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Morel Entrée libre

Le phare de la Pointe aux Canons, des cabestans, des doris, des tambours, des baleines et même des expressions locales sont minutieusement peints sur ces matériaux traditionnels glanés sur nos îles. Maison Morel Ile aux Marins Saint-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

