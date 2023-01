Exposition de photographies de Dana Cojbuc Douarnenez Douarnenez Catégories d’Évènement: Douarnenez

2023-04-08 – 2023-05-20

Finistère ​Dana Cojbuc vit et travaille à Paris. Diplômée des beaux-arts de Bucarest et en communication à l’université d’Athènes, elle nourrit son travail

photographique de différentes techniques (sculpture, dessin, vidéo…). Ses oeuvres opèrent ainsi un glissement du réel vers des mondes inventés.

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h00 et sur rdv. +33 6 42 40 88 30 La Chambre Claire 3 rue Voltaire Douarnenez

