du mardi 17 août au samedi 18 septembre à Autre lieu

Téo Becher explore diverses dimensions de la photographie documentaire notamment au travers du paysage et de la place de l’homme dans celui-ci. Sa démarche le conduit dans des lieux où la nature a une forte présence afin de questionner le rapport des individus avec leur habitat. Il n’y a même pas un siècle, les Inuvialuits étaient nomades, ils n’habitaient pas un lieu en s’y fixant mais en le parcourant de long en large, au gré des troupeaux de caribous qu’ils chassaient sur le territoire canadien. [**Biographie et photographies**](https://www.audacieuse-galerie.ch/photographie-artistique/fr/10_teo-becher)

Exposition de photographies d'Art à Carouge, en l'Audacieuse-Galerie, proposée par l'artiste Téo becher.

