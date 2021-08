Exposition de photographies d’architecture du MEG MEG, 16 août 2021, Genève.

Exposition de photographies d’architecture du MEG

du lundi 16 août au dimanche 31 octobre à MEG

Le MEG a organisé un concours de photographies sur le thème de son architecture, en partenariat avec Igers Geneva (@igersgeneva). Les photos envoyées offraient un panel unique de la créativité des photographes: documenter le bâtiment, observer le changement, interroger le paysage urbain, intégrer le vivant, avec des éclairages, des conditions météorologiques et des angles de prise de vue très variés. Ouvert à tous et à toutes, le concours invitait à poster une ou plusieurs photographies du MEG sur son compte Instagram personnel public, en identifiant le MEG (@meg.geneve) avec le hashtag #LeMEGenPhoto. Le jury de représentant-e-s du MEG et de Igers s’est réuni et a choisi de manière anonyme les 3 photos lauréates et les 17 photos avec une mention spéciale. Venez découvrir l’exposition des 20 photos gagnantes dans le Jardin du MEG du 16 août au 31 octobre 2021. Les lauréat-e-s du concours #LeMEGenPhoto sont : Photos lauréates: • Thomas Cassoudesalle (@thomascassoudesalle) • Antonietta Riviello (@cafedumeg) • Yann Roulet (@fan2zik et @yr.shots) Photos avec mention: • Sacha Bauer-Schlichtegroll (@saaachhhaa) • Kieron Béard (@kieron_beard_photography) • Sandro Doudin (@sandro5317) • Christina Dubin (@packdsuitcase) • Sohyr Eseghi (@geneva_soul) • Jérôme Klotz (@jika2001) • Aurora Leigh (@auri.leigh) • Jacqueline Messerli (@jacquelinemesserli) • Jérôme Shine (@shine.photographie) • Kelvin Size (@kelvin_size) • Emmanuel Stroudinsky (@manustrou) • Thierry Winkler (@thierrywinkler)

CHF 0.-

Exposition des 20 photos gagnantes du concours #LeMEGenPhoto. Jardin du MEG. Du 16 août au 31 octobre 2021.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T08:00:00 2021-08-16T19:00:00;2021-08-17T08:00:00 2021-08-17T19:00:00;2021-08-18T08:00:00 2021-08-18T19:00:00;2021-08-19T08:00:00 2021-08-19T19:00:00;2021-08-20T08:00:00 2021-08-20T19:00:00;2021-08-21T08:00:00 2021-08-21T19:00:00;2021-08-22T08:00:00 2021-08-22T19:00:00;2021-08-23T08:00:00 2021-08-23T19:00:00;2021-08-24T08:00:00 2021-08-24T19:00:00;2021-08-25T08:00:00 2021-08-25T19:00:00;2021-08-26T08:00:00 2021-08-26T19:00:00;2021-08-27T08:00:00 2021-08-27T19:00:00;2021-08-28T08:00:00 2021-08-28T19:00:00;2021-08-29T08:00:00 2021-08-29T19:00:00;2021-08-30T08:00:00 2021-08-30T19:00:00;2021-08-31T08:00:00 2021-08-31T19:00:00;2021-09-01T08:00:00 2021-09-01T19:00:00;2021-09-02T08:00:00 2021-09-02T19:00:00;2021-09-03T08:00:00 2021-09-03T19:00:00;2021-09-04T08:00:00 2021-09-04T19:00:00;2021-09-05T08:00:00 2021-09-05T19:00:00;2021-09-06T08:00:00 2021-09-06T19:00:00;2021-09-07T08:00:00 2021-09-07T19:00:00;2021-09-08T08:00:00 2021-09-08T19:00:00;2021-09-09T08:00:00 2021-09-09T19:00:00;2021-09-10T08:00:00 2021-09-10T19:00:00;2021-09-11T08:00:00 2021-09-11T19:00:00;2021-09-12T08:00:00 2021-09-12T19:00:00;2021-09-13T08:00:00 2021-09-13T19:00:00;2021-09-14T08:00:00 2021-09-14T19:00:00;2021-09-15T08:00:00 2021-09-15T19:00:00;2021-09-16T08:00:00 2021-09-16T19:00:00;2021-09-17T08:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T19:00:00;2021-09-20T08:00:00 2021-09-20T19:00:00;2021-09-21T08:00:00 2021-09-21T19:00:00;2021-09-22T08:00:00 2021-09-22T19:00:00;2021-09-23T08:00:00 2021-09-23T19:00:00;2021-09-24T08:00:00 2021-09-24T19:00:00;2021-09-25T08:00:00 2021-09-25T19:00:00;2021-09-26T08:00:00 2021-09-26T19:00:00;2021-09-27T08:00:00 2021-09-27T19:00:00;2021-09-28T08:00:00 2021-09-28T19:00:00;2021-09-29T08:00:00 2021-09-29T19:00:00;2021-09-30T08:00:00 2021-09-30T19:00:00;2021-10-01T08:00:00 2021-10-01T19:00:00;2021-10-02T08:00:00 2021-10-02T19:00:00;2021-10-03T08:00:00 2021-10-03T19:00:00;2021-10-04T08:00:00 2021-10-04T19:00:00;2021-10-05T08:00:00 2021-10-05T19:00:00;2021-10-06T08:00:00 2021-10-06T19:00:00;2021-10-07T08:00:00 2021-10-07T19:00:00;2021-10-08T08:00:00 2021-10-08T19:00:00;2021-10-09T08:00:00 2021-10-09T19:00:00;2021-10-10T08:00:00 2021-10-10T19:00:00;2021-10-11T08:00:00 2021-10-11T19:00:00;2021-10-12T08:00:00 2021-10-12T19:00:00;2021-10-13T08:00:00 2021-10-13T19:00:00;2021-10-14T08:00:00 2021-10-14T19:00:00;2021-10-15T08:00:00 2021-10-15T19:00:00;2021-10-16T08:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T08:00:00 2021-10-17T19:00:00;2021-10-18T08:00:00 2021-10-18T19:00:00;2021-10-19T08:00:00 2021-10-19T19:00:00;2021-10-20T08:00:00 2021-10-20T19:00:00;2021-10-21T08:00:00 2021-10-21T19:00:00;2021-10-22T08:00:00 2021-10-22T19:00:00;2021-10-23T08:00:00 2021-10-23T19:00:00;2021-10-24T08:00:00 2021-10-24T19:00:00;2021-10-25T08:00:00 2021-10-25T19:00:00;2021-10-26T08:00:00 2021-10-26T19:00:00;2021-10-27T08:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-28T08:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-29T08:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-30T08:00:00 2021-10-30T19:00:00;2021-10-31T08:00:00 2021-10-31T19:00:00