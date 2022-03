Exposition de photographies Carolles Carolles Catégories d’évènement: Carolles

Manche

Exposition de photographies Carolles, 9 avril 2022, Carolles. Exposition de photographies Espace François Simon 45, Rue Division Leclerc Carolles

2022-04-09 15:00:00 – 2022-04-10 18:30:00 Espace François Simon 45, Rue Division Leclerc

Carolles Manche Carolles Voici la 6ème édition consécutive pour cette exposition désormais réputée.

De très nombreux photographes auteurs présenteront leurs œuvres de très grande qualité, laissant libre cours à leur imaginaire et talent, sans thème imposé.

Cet événement se tiendra dans le tout nouvel espace François Simon avec une organisation nouvelle et de nombreuses surprises. Voici la 6ème édition consécutive pour cette exposition désormais réputée.

De très nombreux photographes auteurs présenteront leurs œuvres de très grande qualité, laissant libre cours à leur imaginaire et talent, sans thème imposé.

Cet événement se… contact@carolles-animations.fr +33 6 83 64 49 28 https://www.carolles-animations.fr/ Voici la 6ème édition consécutive pour cette exposition désormais réputée.

De très nombreux photographes auteurs présenteront leurs œuvres de très grande qualité, laissant libre cours à leur imaginaire et talent, sans thème imposé.

Cet événement se tiendra dans le tout nouvel espace François Simon avec une organisation nouvelle et de nombreuses surprises. Espace François Simon 45, Rue Division Leclerc Carolles

dernière mise à jour : 2022-02-16 par OT Granville Terre et Mer

Détails Catégories d’évènement: Carolles, Manche Autres Lieu Carolles Adresse Espace François Simon 45, Rue Division Leclerc Ville Carolles lieuville Espace François Simon 45, Rue Division Leclerc Carolles Departement Manche

Carolles Carolles Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carolles/

Exposition de photographies Carolles 2022-04-09 was last modified: by Exposition de photographies Carolles Carolles 9 avril 2022 CAROLLES manche

Carolles Manche