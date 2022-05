Exposition de photographies Bibliothèque de l’Heure Joyeuse Versailles Catégories d’évènement: Versailles

du mardi 17 mai au jeudi 7 juillet à Bibliothèque de l’Heure Joyeuse

Venez découvrir la richesse des techniques et des regards.

Entrée libre, tout public

Avec l’association des photographes de “Versailles Images”, un parcours artistique en 60 photographies et 14 exposants est proposé sur le thème Intérieur & extérieur. Bibliothèque de l’Heure Joyeuse 3, allée Pierre de Coubertin 78000 Versailles Yvelines

2022-05-17 au 2022-07-07

